CBŚP poinformowało we wtorek, że hiszpańscy policjanci zatrzymali Krzysztofa C., który jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i przestępstwa narkotykowe na dużą skalę. Policjanci namierzyli mężczyznę w Hiszpanii. Mężczyzna poszukiwany był przez grupę "łowców cieni" CBŚP.

Poszukiwany Krzysztof C. ujęty w Hiszpanii

Funkcjonariusze wytypowali możliwe miejsce pobytu Krzysztofa C. Został on zatrzymany w miejscowości Marbella w Hiszpanii. "Ujęto go na ulicy, przed domem, w którym przebywał. Poszukiwany posługiwał się fałszywymi dokumentami tożsamości, zmienił wygląd i usunął tatuaże, co miało utrudnić jego wykrycie" - podało CBŚP.