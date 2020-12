Nazwiska sędziów zamordowanych przez mafię "obok pizzy i piwa". Włosi oburzeni decyzją niemieckiego sądu

Niemiecki sąd orzekł, że nazwiska zabitych przez mafię włoskich sędziów Giovanniego Falconego i Paola Borsellina nie są chronione i mogą być wykorzystane jako nazwa lokalu gastronomicznego. Wywołało to oburzenie we Włoszech. Zareagował między innymi szef włoskiej dyplomacji Luigi Di Maio.

Sąd we Frankfurcie nad Menem, jak podały w piątek włoskie media, przyznał rację właścicielowi pizzerii, który nazwał lokal Falcone i Borsellino, wykorzystując nazwiska sędziów zamordowanych przez cosa nostrę w zamachach na Sycylii w 1992 roku. Umieścił także ich wspólne zdjęcie obok fotografii Marlona Brando w roli Vita Corleonego w filmie "Ojciec chrzestny".

Przeciwko niemieckiemu restauratorowi wystąpiła siostra Giovanniego Falconego, Maria, argumentując, że obraża pamięć jej brata. Zażądała, by przestał wykorzystywać jego nazwisko.

"Falcone i Borsellino to dwa wzory nie tylko we Włoszech, ale na świecie"

Włoskie media oceniają, że stanowisko to jest "obrazą" pamięci o słynnych sędziach walczących z mafią. Maria Falcone zapowiedziała, że będzie kontynuować batalię.

Zareagował także szef włoskiej dyplomacji Luigi Di Maio, który oświadczył w mediach społecznościowych, że "Falcone i Borsellino to dwa wzory nie tylko we Włoszech, ale na świecie". "Zmienili przebieg śledztw, walczyli z mafią, poświęcając swoje życie" - argumentował.

"Dzisiaj niemiecki sąd orzekł, że nie zasługują na ochronę, pozwalając restauracji we Frankfurcie nad Menem posługiwać się ich nazwiskami i ich wizerunkiem, znajdującym się obok dziur po kulach, pizzy, piwa i zdjęć Vita Corleonego" - napisał minister spraw zagranicznych.

"To tak, jakby mafia to była zabawa, z której można się pośmiać. A tak nie jest" – oświadczył Di Maio, dodając: "jesteśmy pewni, że naród niemiecki myśli tak jak my".