Zmieniony numer i model telefonu. Doniesienia o ryzyku szpiegowania Macrona

W związku z podejrzeniem infiltracji przez oprogramowanie szpiegowskie prezydent Emmanuel Macron zmienił model telefonu oraz jego numer - przekazał Pałac Elizejski. Poinformowano, że w związku z tym modyfikacji ulegną też procedury bezpieczeństwa. We wtorek media podały, że Macron był na liście celów szpiegowskiego oprogramowania Pegasus.

Rzecznik francuskiego rządu Gabriel Attal poinformował w czwartek, że Francja zmodyfikuje procedury bezpieczeństwa, by chronić prezydenta przed cyberatakami. Pałac Elizejski przekazał ponadto, że w związku z podejrzeniem infiltracji przez oprogramowanie szpiegowskiego prezydent zmienił model telefonu oraz jego numer.

W czwartek rano Macron zebrał radę bezpieczeństwa, by zorientować jakie są ustalenia śledztwa w sprawie afery Pegasusa.

Numer telefonu komórkowego Macrona

We wtorek dziennik "Le Monde" napisał, że w 2019 roku numer telefonu komórkowego Macrona oraz telefony 14 urzędujących wówczas ministrów, a także ówczesnego premiera Edourda Philippe'a wybrano do ewentualnego objęcia inwigilacją za pomocą Pegasusa, a zleceniodawcą infiltracji miały być władze Maroka.

Śledztwo w sprawie Pegasusa. 50 tysięcy przeanalizowanych numerów

Numery prezydenta i członków francuskiego rządu znalazły się na liście 50 tysięcy numerów, które zostały przeanalizowane w ramach śledztwa, jakie przeprowadziły Forbidden Stories i Amnesty International. W większości przypadków analiza techniczna wykazała, że numery takie wkrótce po znalezieniu się na liście były "infekowane" przez Pegasusa. Czasem zajmowało to tylko kilka sekund.

Oprogramowanie Pegasus

Według śledztwa konsorcjum dziennikarskiego opublikowanego w niedzielę, oprogramowanie Pegasus umożliwiało śledzenie co najmniej 180 dziennikarzy, 600 polityków, 85 działaczy praw człowieka i 65 liderów biznesu z różnych krajów.

Przy pomocy oprogramowania Pegasus można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo.

Pegasus a polskie służby

W 2019 roku reporterzy programu "Czarno na Białym" ustalili, że kupiony przez służbę antykorupcyjną system to prawdopodobnie izraelski Pegasus. - To narzędzie do bardzo ściśle wycelowanych ataków - tłumaczył wówczas w rozmowie z "Czarno na białym" Adam Haertle z portalu Zaufana Trzecia Strona.