Piosenkarz Kendji Girac, zwycięzca francuskiej edycji popularnego talent show "The Voice", trafił w stanie ciężkim do szpitala w Bordeaux. Ma ranę postrzałową klatki piersiowej - informuje BBC.

Do zdarzenia doszło w niedzielę koło godziny 5:30 w miejscowości Biscarrosse, około 50 kilometrów od Bordeaux - w pobliżu recepcji kempingu, gdzie Girac przebywał od kilku dni. Francuskie media podały, że podczas wstępnych rozmów ze śledczymi 27-latek przyznał, że sam niewłaściwie obchodził się z bronią palną. Według tych doniesień Girac miał postrzelić się pistoletem zakupionym w sklepie ze starociami. – To nie była gangsterska strzelanina. To wypadek. Bawił się tym i... "bam" – powiedział agencji AFP mężczyzna imieniem Emilio, który twierdził, że jest wujkiem Giraca.