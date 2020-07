Wyjątkowe obchody Dnia Bastylii. Macron: pragnę wraz z armią złożyć hołd służbie zdrowia

We Francji po raz pierwszy od 1945 roku nie odbyła się tradycyjna parada wojskowa na Polach Elizejskich z okazji obchodów święta narodowego Dnia Bastylii. Uroczystości miały skromniejszą oprawę z powodu pandemii COVID-19. Prezydent Emmanuel Macron złożył hołd walczącym z koronawirusem. W wywiadzie telewizyjnym zapowiedział, że Francja będzie gotowa na przyjście ewentualnej drugiej fali zachorowań.

"W dniu 14 lipca (...) pragnę wraz ze wszystkimi Francuzami, wraz z armią złożyć szczery hołd pracownikom służby zdrowia oraz tym, którzy (pracując - red.) we wszystkich sektorach, umożliwili kontynuowanie życia publicznego, społecznego i gospodarczego" - oświadczył we wtorek prezydent Francji Emmanuel Macron w opublikowanym rano na stronach Pałacu Elizejskiego komunikacie.

Specjalne obchody narodowego święta

We wtorek we Francji upamiętnia się zdobycie przez mieszkańców Paryża mieszczącego się na zamku Bastylia więzienia 14 lipca 1789 roku, co stanowiło symboliczny początek rewolucji francuskiej.