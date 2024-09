Dwulatek z "poważnymi poparzeniami" po zabawie na zjeżdżalni

Nie mogę uwierzyć, jak ktoś mógł to zrobić - mówiła w rozmowie z mediami matka dwuletniego chłopca, który doznał poparzeń na placu zabaw we francuskiej Tuluzie. Policja przesłuchała do tej pory dwóch nastolatków podejrzewanych o rozlanie na zjeżdżalni silnie żrącej substancji.