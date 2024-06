Francuski sąd zatwierdził nakaz aresztowania prezydenta Syrii

Decyzja wiąże się z postępowaniem, które prowadzili sędziowie śledczy z wydziału ds. zbrodni przeciwko ludzkości. To postępowanie trwa we Francji od 2021 roku i dotyczy przypadków użycia broni chemicznej przeciwko cywilom w 2013 roku. To przede wszystkim atak w Gucie Wschodniej z 21 sierpnia 2013 roku, w którym zginęło ponad 1000 osób. Śledztwem objęto oficjeli syryjskich należących do różnych szczebli dowodzenia.