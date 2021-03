Pekin chciał kupić bazę lotniczą w Laponii. "Inicjatywa zduszona na wstępie"

Chiński instytut badawczy planował zakupić bazę lotniczą w Laponii na północy Finlandii. Infrastruktura miała być wykorzystana do lotów obserwacyjnych nad Arktyką - podało fińskie radio Yle. Projekt zablokowały siły zbrojne Finlandii, argumentując bliskością stratregicznie położonego poligonu.

Chiński Państwowy Instytut Badań Polarnych zamierzał kupić lub wynająć od miasteczka Kemijarvi (około 100 kilometrów na wschód od Rovaniemi) małą bazę z pasem startowym, by prowadzić loty badawcze nad biegunem północnym. Ofertę kupna infrastruktury wraz ze starymi budynkami złożyła lokalnym władzom chińska delegacja przedstawicieli instytutów badawczych oraz ekspertów wojskowych.

Propozycja została złożona w 2018 roku. Według burmistrza miasta Atte Rantanena Chińczycy zamierzali realizować loty badawcze w rejonie arktycznym m.in. ciężkim odrzutowcem, ale to by oznaczało, że obecny – około półtorakilometrowy – pas startowy przeznaczony dla małych samolotów, musiałby zostać wydłużony. Taka inwestycja to wydatek około 40 mln euro, ale strona chińska - przyznał samorządowiec - była gotowa zapłacić.