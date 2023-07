Parady, pokazy fajerwerków i "kluczowe" danie. Amerykanie świętują Dzień Niepodległości

W Stanach Zjednoczonych trwają obchody Dnia Niepodległości. W czasie długiego weekendu w całym kraju odbywać się będą koncerty, parady, pokazy fajerwerków i konkursy na zjedzenie jak największej liczby hot dogów, a to - jak relacjonował z Waszyngtonu dziennikarz TVN24 BiS Michał Sznajder - "kulinarny klucz" tegorocznych obchodów. Główne obchody święta zaplanowane są w Waszyngtonie.

4 lipca Amerykanie świętują rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. W 1776 roku delegaci z 13 amerykańskich kolonii na wschodnim wybrzeżu - które stały się pierwszymi stanami USA - zebrali się w Filadelfii, by proklamować niepodległość Stanów Zjednoczonych, czyli ich niezależność od Wielkiej Brytanii.

Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images

Przygotowania do obchodów Dnia Niepodległości w kalifornijskim Huntington Beach

Przygotowania do obchodów Dnia Niepodległości w kalifornijskim Huntington Beach Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images

Nie żeberka, nie burgery, a hot dogi

Za Oceanem jest dziennikarz TVN24 BiS Michał Sznajder. - Żeby mówić o tym świętowaniu, trzeba zadać pytanie o kluczowe danie, które dzisiaj będzie w Stanach Zjednoczonych najbardziej popularne. To nie żeberka, to hot dogi - zauważył.

- Przygotowując się do tej relacji odkryłem, że w Stanach Zjednoczonych istnieje takie coś, jak Narodowa Rada do spraw Hot Dogów i Parówek (National Hot Dog and Sausage Council - red.). Z informacji tam zawartych dowiadujemy się, że według szacunków, 4 lipca Amerykanie zjedzą około 150 milionów hot dogów - mówił Sznajder. - Kluczem kulinarnym jest dzisiaj hot dog. Tak celebrowany jest dziś Dzień Niepodległości - podsumował.