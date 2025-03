"Ameryka wróciła". Trump przemawia przed Kongresem

Osiągnęliśmy więcej w ciągu 43 dni, niż większość prezydentów w ciągu czterech lub ośmiu lat - przekonywał Donald Trump podczas swojego przemówienia przed Kongresem USA. - Ameryka wróciła. Nasz duch powrócił. Nasza duma powróciła. Nasza wiara w siebie powróciła - mówił.

Przemówienie jest transmitowane na antenie TVN24 i w serwisie TVN24 GO.

Prezydent USA Donald Trump wygłasza przemówienie podczas połączonej sesji obu izb amerykańskiego Kongresu. To pierwsze jego wystąpienie przed Kongresem w tej kadencji.

- Ameryka wróciła - zaczął przemówienie Trump. Powiedział, że "impet Ameryki wrócił", a "marzenie o Ameryce ma się lepiej". - Osiągnęliśmy więcej w ciągu 43 dni, niż większość prezydentów w ciągu czterech lub ośmiu lat - powiedział Trump. Przekonywał, że Ameryka stoi na "skraju powrotu, jakiego jeszcze świat nie widział".

Prezydent USA Donald Trump

- Sześć tygodni temu stałem pod kopułą Kapitolu i ogłaszałem świt złotego wieku Ameryki. Od tego momentu nie było już nic innego, jak tylko szybkie i nieustępliwe działania mające na celu zapoczątkowanie najwspanialszej i najbardziej udanej ery w historii naszego kraju - dodał.

- Wracam dziś wieczorem do tej izby, aby poinformować, że Ameryka wróciła. Nasz duch powrócił. Nasza duma powróciła. Nasza wiara w siebie powróciła - powiedział Trump.

Trump "na pierwszym miejscu". Na drugim George Washington Reuters

Donald Trump wymieniał, co udało mu się dokonać od początku swojej drugiej kadencji. - Zostało to powiedziane już przez wielu, że pierwszy miesiąc naszej prezydencji jest najskuteczniejszym w historii całego naszego kraju. Wiecie, kto jest na drugim miejscu? George Washington. Co wy na to? - mówił prezydent USA.

Kongresmen demokratów wyproszony z sali

Demokratyczny kongresmen Al Green został wyproszony z izby za zakłócenie orędzia Trumpa przez spikera Mike'a Johnsona. Green próbował przekrzyczeć i zakłócić przemówienie prezydenta Trumpa. Republikanie próbowali go wcześniej zagłuszyć, skandując "USA!".

Al Green podczas przemówienia Donalda Trumpa EPA/WIN MCNAMEE

- To moje piąte takie przemówienie przed Kongresem i po raz kolejny patrzę na demokratów przede mną i zdaję sobie sprawę, że nie ma absolutnie nic, co mógłbym powiedzieć, aby ich uszczęśliwić lub sprawić, aby wstali, uśmiechnęli się (...) Mogę znaleźć lekarstwo na najbardziej wyniszczającą chorobę, mieć najwspanialszą gospodarkę w historii lub zatrzymać przestępczość do najniższego poziomu, jaki kiedykolwiek odnotowano. A ci ludzie siedzący tutaj nie będą klaskać - narzekał Trump.

Demokraci mają ze sobą transparenty z napisami "Musk kradnie", "Fałsz", "To nie jest normalne". Podczas przemówienia kilku demokratów wyszło z sali.

Tabliczki z napisem "False" - "Fałsz" w Kongresie podczas przemówienia Trumpa Reuters

Trump o produkcji "krytycznych minerałów"

Podczas przemówienia Trump przedstawił plan podjęcia działań w zakresie krajowej produkcji "krytycznych minerałów i pierwiastków ziem rzadkich". - Pod koniec tygodnia podejmę również historyczne działania, aby radykalnie zwiększyć produkcję kluczowych minerałów i pierwiastków ziem rzadkich tutaj, w USA - powiedział prezydent podczas swojego wtorkowego wystąpienia przed Kongresem.

CNN podkreśla, że grafit, lit, uran i 17 pierwiastków chemicznych zwanych pierwiastkami ziem rzadkich mają kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego i bezpieczeństwa narodowego.

Zakłócenia w sali obrad w trakcie przemówienia Trumpa Reuters

"Odziedziczyliśmy po poprzedniej administracji katastrofę gospodarczą"

- Odziedziczyliśmy po poprzedniej administracji katastrofę gospodarczą i koszmar inflacji. Ich polityka podniosła ceny energii, podniosła koszty artykułów spożywczych i sprawiła, że niezbędne artykuły spożywcze stały się niedostępne dla milionów i milionów Amerykanów nigdy nie miały czegoś takiego - powiedział Trump.

- Biden pozwolił, aby cena jaj wymknęła się spod kontroli. Pracujemy, aby ją obniżyć. Ministrze, zrób dobrą robotę - mówił Trump, odnosząc się do wzrostu cen jaj już za jego kadencji, głównie z uwagi na epidemię ptasiej grypy.

Trump: Amerykanie dali nam mandat na odważne zmiany

- W niedalekiej przyszłości chcę zrobić to, czego nie udało się zrobić przez 24 lata - zrównoważyć budżet federalny - oświadczył prezydent Trump. Zapowiedział, że zamierza to zrobić m.in., sprzedając za 5 mln dolarów "złote karty" pozwalające na osiedlenie się w USA bogatych migrantów. Mimo zapowiedzi wyeliminowania deficytu ponowił swoje obietnice wyborcze o utrzymaniu na stałe cięć podatków z 2017 r. oraz innych podatków, co według prognoz ma kosztować 4,5 bln dolarów przez najbliższe 10 lat.

Zapowiedział też radykalną walkę z biurokracją i zwalnianie wszystkich urzędników, którzy staną mu na drodze. - Moja administracja odzyska władzę z rąk tej nieodpowiedzialnej biurokracji i przywrócimy prawdziwą demokrację. Każdy federalny biurokrata, który sprzeciwi się tej zmianie, zostanie natychmiast usunięty ze stanowiska - powiedział Trump.

- Amerykanie dali nam mandat na odważne i głębokie zmiany (...), federalna biurokracja rozrosła się tak, że zmiażdżyła nasze wolności, rozdęła nasze deficyty i ograniczyła potencjał Ameryki na wszelkie możliwe sposoby. Mamy setki tysięcy pracowników federalnych, którzy nie pojawiają się w pracy. Moja administracja odbierze władzę z rąk tej nieodpowiedzialnej biurokracji i przywróci prawdziwą demokrację Ameryce - zapowiedział Donald Trump.

Przemówienie Donalda Trumpa przed Kongresem USA

Trump chce obniżyć podatki

Trump powiedział, że obniżki podatków w jego pierwszej kadencji były częścią udanego programu. Teraz proponuje, aby wprowadzić stałe obniżki podatkowe.

Obniżki podatków są częścią planu, który prezydent i jego doradcy przedstawili, aby obniżyć ceny dla Amerykanów. Plan ten obejmuje także połączenie deregulacji sektora energetycznego i cięć wydatków rządowych. CNN zwraca uwagę, że obniżki podatków spowodowałyby wzrost zadłużenia USA.

