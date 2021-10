Debata na temat relacji Unii Europejskiej z USA. Josep Borrell o roli NATO w "zarządzaniu kryzysami"

Stany Zjednoczone wciąż są dla Unii najbliższym strategicznym partnerem. Po tym co się jednak wydarzyło w Afganistanie, USA wysłały jasny sygnał na temat tego, w jaki sposób chcą przeorganizować swoje priorytety, głównie wobec Chin. Powinniśmy być gotowi, by dostosować się do nowej sytuacji i wziąć na siebie naszą część odpowiedzialności za utrzymywanie pokoju i bezpieczeństwa w świecie - podkreślał szef unijnej dyplomacji Josep Borrell we wtorek, w czasie debaty w Parlamencie Europejskim na temat relacji UE-USA.