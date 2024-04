"To nasza Notre Dame". Spotkał ją podobny los

Co najmniej połowa zabytkowej giełdy w Kopenhadze została strawiona przez ogień. Płomienie pochłonęły między innymi kultową iglicę w kształcie wijących się ogonów czterech smoków. - To nasza Notre Dame - powiedział o XVII-wiecznym budynku mieszkaniec duńskiej stolicy, nawiązując do paryskiej katedry, która spłonęła niemal równo pięć lat wcześniej.

Trwa dogaszanie pożaru. "To żmudna praca"

Opanowanie pożaru zajęło kilka godzin. Jak przekazał rzecznik straży pożarnej w Kopenhadze Frank Trier Mikkelsen zakłada się, że dogaszanie potrwa do środy wieczorem. - To żmudna praca, wymaga czasu. Czasami coś się poruszy w miejscu, gdzie żar się tli i znów pojawia się ogień - dodał.

Szef kopenhaskiej straży pożarnej Jakob Vedsted Andersen powiedział, że znaczna część budynku spłonęła. - Pożar zniszczył meble, ściany, podłogę i wszystko, co mogło się spalić - powiedział. - Całkowicie brak mi słów, to niespotykana tragedia – dodał.

- To nasza Notre Dame – powiedział duńskiej telewizji lokalny rzemieślnik Henrik Grage, porównując zdarzenie do pożaru, który niemal dokładnie pięć lat wcześniej (15 kwietnia 2019 roku) strawił dach i iglicę katedry w centrum Paryża.

Pożar zabytkowej giełdy "to narodowa tragedia"

- Straty wywołane pożarem są ogromne, nawet jeśli uratuje się część budynku oraz obrazów wyniesionych ze środka - ocenił na konferencji prasowej dyrektor Zamku Christiansborg Mads Damsbo. - Jest to narodowa tragedia dla nas, Duńczyków, dla naszego dziedzictwa. To również strata dla historii kapitalizmu - przekonywał. Damsbo pytany o to, jak to możliwe, że zabytek spłonął, nie chciał spekulować, ale zauważył, że stare drewno jest szczególnie podatne na zaprószenie ognia, a w gęsto zabudowanym mieście, takim jak Kopenhaga, łatwo o źródło ognia.