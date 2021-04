Senatorowie chcą, by w Pradze pozostał tylko ambasador Rosji

Z Pragi należy wydalić wszystkich rosyjskich dyplomatów z wyjątkiem ambasadora - przekazał we wtorek opinię Komisji Spraw Zagranicznych, Obrony i Bezpieczeństwa czeskiego Senatu jej przewodniczący Pavel Fischer. Jego zdaniem Rosja zaostrza sytuację po wzajemnym wydaleniu dyplomatów.

Pavel Fischer wniosek o zredukowanie rosyjskiego personelu dyplomatycznego do ambasadora uzasadnił tym, że z Rosją - jak to ujął - trzeba rozmawiać z czystą kartą. - To nie jest akt nieprzyjacielski wobec Federacji Rosyjskiej lub narodu rosyjskiego. Musimy się bronić, ponieważ naprzeciwko nas jest reżim Putina, który próbował zdestabilizować Republikę Czeską i inne kraje demokratyczne - powiedział Fischer na antenie czeskiego radia.