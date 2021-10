Czołowi czescy politycy oddali głosy. Wybory parlamentarne w cieniu pytań o stan zdrowia prezydenta

W trwających w piątek od godziny 14. wyborach do Izby Poselskiej Parlamentu Czech głosy oddali najważniejsi politycy. Na zamku w Lanach w pobliżu Pragi głosował chory prezydent Milosz Zeman, do którego z urną przyjechali członkowie komisji wyborczej. Zainteresowanie mediów towarzyszyło głosowaniu premiera. Andrej Babisz uznał trwające wybory za najważniejsze w dotychczasowej historii i zapowiedział, że to jego ostatnie wybory parlamentarne. Głosowanie kończy się w sobotę o godzinie 14.