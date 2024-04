Grupa turystów w południowo-zachodnich Chinach została zamknięta na kilka godzin w sklepie z pościelą po tym, jak odmówili zakupów - podają lokalne media. I zwracają uwagę, że to częste zjawisko. Tanie biura podróży mają zarabiać na prowizjach przekazywanych im przez sklepy, do których prowadzone są całe grupy wycieczkowe.

Miejscowe służby podały na swoim koncie w serwisie WeChat, że właściciel sklepu otrzymał nakaz wstrzymania wykonywania działalności gospodarczej, a przewodnik z biura podróży, z którym podróżowali uwięzieni turyści i który zaprowadził ich do sklepu, został ukarany grzywną w wysokości 10 tys. juanów (równowartość ok. 5,6 tys. zł - red.).

Zmuszanie do zakupów "na porządku dziennym"

"Incydenty z udziałem turystów podróżujących do Junnan i zmuszanych przez przewodników do robienia zakupów w określonych sklepach są na porządku dziennym" - wyjaśnia portal hongkońskiej gazety, przypominając, że w lutym tego roku "przewodnik kazał pięcioosobowej rodzinie opuścić autobus wycieczkowy po tym, jak odmówili oni zakupu złotej bransoletki za 50 tys. juanów (ok. 28 tys. zł - red.)". Tanie biura podróży mają zarabiać na prowizjach przekazywanych im przez sklepy, do których prowadzeni są turyści.