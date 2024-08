Robert F. Kennedy i Tulsi Gabbard - kim są

Kennedy i Gabbard to byli politycy demokratów, którzy w ostatnich dniach publicznie udzielili poparcia Trumpowi. Robert F. Kennedy jr. to bratanek prezydenta Kennedy'ego, który do niedawna startował w wyborach jako kandydat niezależny, zaś Gabbard to była kongresmenka demokratów, która bezskutecznie ubiegała się o nominację partii na prezydenta w 2020 r., lecz dwa lata później opuściła ugrupowanie.