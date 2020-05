Prokuratura nie zgadza się na sprawdzenie telefonu prezydenta Brazylii

Przeszukanie rezydencji

Policja - pisze z Brazylii hiszpańska agencja EFE - wezwała w poprzednich dniach do złożenia zeznań kilku wpływowych przedsiębiorców i polityków z kręgu najbardziej aktywnych zwolenników prezydenta. Były to głównie osoby, które w ostatnich tygodniach wzywały do demonstracji przeciwko instytucjom federalnym, a także do rozwiązania parlamentu i Sądu Najwyższego.