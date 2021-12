Amerykanie ostrzegają Rosjan przed rozmową Biden - Putin

Jeśli dojdzie do nowej inwazji Rosji na Ukrainę, Moskwa powinna spodziewać się wzmocnienia obecności USA na wschodniej flance NATO - oświadczył wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu. We wtorek odbędzie się wirtualny szczyt z udziałem prezydentów USA i Rosji, Joe Bidena i Władimira Putina.

Kwestia Ukrainy i NATO

- Stany Zjednoczone konsekwentnie popierały zasadę, że każde państwo ma prawo do swoich decyzji na temat swojego bezpieczeństwa (...). To jest polityka USA dziś i pozostanie w przyszłości - zapewnił urzędnik administracji prezydenta Joe Bidena, zapytany podczas konferencji o żądania Rosji, by wykluczyć możliwość członkostwa Ukrainy w NATO.

Rozmowa Biden - Putin

Pakiet inicjatyw

3 grudnia, w czasie spotkania z dziennikarzami w Białym Domu, Biden poinformował, że przygotowuje pakiet "inicjatyw", który ma sprawić, że ewentualna ponowna inwazja Rosji na Ukrainę będzie "bardzo, bardzo trudna". Prezydent mówił, że w tej sprawie jest w stałym kontakcie z amerykańskimi sojusznikami i partnerami. - To, co robię obecnie, to przygotowuję coś, co będzie najbardziej kompletnym i znaczącym zestawem inicjatyw, by uczynić bardzo, bardzo trudnym to, czego ludzie obawiają się, że zrobi pan Putin - odpowiedział na pytanie, dotyczące koncentracji rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą.