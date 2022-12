Siergiej Szojgu w Mińsku. Ostatnio był tam przed inwazją Rosji na Ukrainę

Rosyjscy żołnierze czują się na Białorusi "jak w domu"

- Myślę, że białoruski minister obrony już panu powiedział o sytuacji na Białorusi, o przygotowaniu, zgrywaniu bojowym oddziałów Białorusi i Rosji, które są obecne na Białorusi. I nasi, i wasi oficerowie przygotowują chłopców: i białoruskich, i Rosjan – oznajmił Łukaszenka. Jak powiedział, chodzi o to, by "pierwsze nasze szeregi, obrońcy Państwa Związkowego (Rosji i Białorusi), mogli odeprzeć każdą agresję". Łukaszenka mówił również, że białoruscy i rosyjscy wojskowi są szkoleni "jak jedno zgrupowanie, jak jedna armia", "czyli tak, jak umawialiśmy się z prezydentem Rosji".

Jak wynika z opublikowanych fragmentów spotkania, Łukaszenka oceniał również, że strona ukraińska nie chce rozmów, więc "specjalna operacja" - jak Rosja nazywa inwazję zbrojną przeciwko Ukrainie - nie zostanie przerwana. - Jeśli oni chcą walczyć do ostatniego czy to Ukraińca, czy to Polaka czy najemników, to ich sprawa, to ich prawo – mówił Łukaszenka.