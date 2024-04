434 dni bez wieści. Łukaszenka utrzymuje ją w pełnej izolacji

- Niestety nie ma kontaktu z Maszą, żadnych nowych wiadomości. Sytuacja jest taka sama jak wcześniej. Niedawno pojawiła się informacja (pochodząca od byłych więźniarek - red.), że pogorszył się stan jej zdrowia. Nie mamy żadnych szczegółów – co to jest, z czym to się wiąże, czy w ogóle ją leczą. Nie ma też możliwości sprawdzenia tej informacji – powiedziała siostra Kalsnikawej Taccjana Chomicz w rozmowie z portalem Pozirk.