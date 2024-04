Kevin Hall, członek amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia przedstawił wyniki swojej pracy w poniedziałek w czasopiśmie Obesity. Zdaniem naukowca za "wypłaszczenie się" krzywej utraty wagi odpowiada mechanizm, zgodnie z którym w miarę redukcji masy ciała wzrasta apetyt. Do takich wniosków doprowadziła Halla m.in. analiza wyników badania CALERIE, monitorującego proces utraty masy ciała 238 osób na przestrzeni trzech lat. W jego ramach uczestników podzielono na dwie grupy. Jedna z nich odżywiała się w standardowy sposób, czyli jak wcześniej. Druga ograniczyła ilość przyjmowanych kalorii o 25 procent. Osoby z tej drugiej grupy traciły w czasie badania średnio po 7,5 kilograma. Co jednak istotne, gubiły je one w pierwszych 12 miesiącach odchudzania. Później, choć nadal się starały, utrzymywały wagę.

Dlaczego odchudzający się przestają tracić wagę? Badanie

Zdaniem naukowca, tym co niweczyło dalsze wysiłki na rzecz redukcji masy ciała badanych, był wzrost apetytu. Organizm reguluje wagę, próbując utrzymać równowagę między kaloriami, które spożywamy, a kaloriami, które spalamy. Kiedy ograniczamy kalorie i zaczynamy spalać zmagazynowaną energię, pojawia się apetyt, który każe nam jeść więcej. Badania Halla wykazały, że im więcej ktoś traci na wadze, tym silniejszy staje się apetyt. Mechanizm ten był cenny dla naszych przodków - łowców i zbieraczy, ale nie działa zbyt dobrze w przypadku współczesnych ludzi, którzy mają łatwy dostęp do wysokoprzetworzonej żywności o dużej zawartości energii - czytamy w ABC 7, która również przedstawia wyniki pracy Halla. Zgodnie z opracowanym przez niego modelem matematycznym, by zrzucić wspominane 7,5 kilograma uczestnicy musieli zredukować ilość przyjmowanych kalorii o około 800. Wraz z każdym zgubionym kilogramem, odczuwane przez nich zapotrzebowanie na energię rosło jednak o średnio 83 kalorie. Z tego względu, po zejściu do niższej wagi odczuwali potrzebę spożywania około 622 kalorii więcej niż w momencie rozpoczęcia diety.