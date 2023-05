Dom Adolfa Hitlera stanie się centrum praw człowieka

Decyzję o utworzeniu centrum szkoleniowego w domu, w którym urodził się Adolf Hitler, ogłosiło w środę austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych . Budynek, znajdujący się w miejscowości Braunau am Inn, oprócz centrum służącego prowadzeniu dla policji szkoleń z zakresu praw człowieka , ma pomieścić również posterunek policji, co do którego plany ogłoszono już w 2019 roku .

"Perspektywa afirmująca życie"

- Musimy zmierzyć się z naszą przeszłością i nadać temu miejscu, obciążonemu historycznie, perspektywę afirmującą życie - podkreślił podczas wtorkowej konferencji prasowej historyk Oliver Rathkolb z Uniwersytetu w Wiedniu, cytowany w oświadczeniu Ministerstwa. Inny członek komisji Hermann Feiner wskazał, że budynek będzie "biurem dla największej organizacji praw człowieka w Austrii - policji - i będzie to również centrum szkoleniowe w tej fundamentalnie ważnej kwestii". Renowacja budynku ma się zakończyć w 2025 roku i kosztować 20 mln euro, czyli równowartość ok. 90 mln zł.

Austriacki dom Hitlera

Adolf Hitler urodził się w Braunau am Inn 20 kwietnia 1889 roku i mieszkał w tym domu wraz z rodziną do 3. roku życia. Budynek po wojnie należał do Gerlinde Pommer, potomkini pierwszych właścicieli jeszcze sprzed narodzin Hitlera. Od 1972 roku austriackie MSW wynajmowało od niej budynek i oddawało do użytku różnym organizacjom charytatywnym. Od 2011 roku budynek stał jednak pusty. W 2016 roku władze Austrii dokonały przymusowego wykupu byłego domu Hitlera. Początkowo planowano wyburzenie go, w 2020 roku poinformowano z kolei o planach utworzenia w nim komisariatu policji.