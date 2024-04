Obława na znanego aktora. Policja apeluje o pomoc

Policja australijskiego stanu Victoria apel o pomoc w znalezieniu Orpheusa Pledgera zamieściła na swojej stronie internetowej przed godziną piątą czasu miejscowego w środę. "30-latek jest poszukiwany nakazem aresztowania w związku z niestawieniem się (w sądzie - red.) w sprawie związanej z napaścią" - poinformowała policja. W komunikacie, do którego dołączono zdjęcie poszukiwanego, wskazano, że jest on "częstym bywalcem Northcote (miasto na przedmieściach Melbourne - red.) i okolic".

Policja szuka znanego aktora

Portal australijskiego nadawcy ABC podał, że Pledger w poniedziałek stanął przed sądem pokoju w Melbourne pod zarzutem napaści. Następnie został wypuszczony z aresztu za kaucją. We wtorek aktor miał ponownie stanąć przed sądem, "ale się nie stawił, co skłoniło sędziego Justina Fostera do wydania nakazu aresztowania" - pisze australijski portal w środę.

Portal dziennika "Sydney Morning Herald" opisał z kolei nagranie z monitoringu opublikowane podczas poniedziałkowej rozprawy. Widać na nim mężczyznę, który idzie za kobietą, która dopiero co wyszła z domu, wciąga ją do środka, po czym popycha na ziemię i nadeptuje na nią. Menadżer Pledgera, Craig McMahon, powiedział gazecie, że nie kontaktował się w tym tygodniu ze swoim klientem, ale "był zszokowany zarzutami o napaść". Jak dodał, aktor zmagał się z problemami psychicznymi.

Orpheus Pledger - kim jest

Orpheus Pledger znany jest Australijczykom między innymi z roli Masona Morgana w "Zatoce serc (ang. "Home and Away) - serialu emitowanego od 1988 roku. Występował też w australijskiej operze mydlanej "Sąsiedzi" oraz w programach "Silversun" i "CrashBurn". W 2022 roku Pledger był gwiazdą reality show "SAS Australia: Who Dares Wins" - jednak jak podaje "Sydney Morning Herlad", zrezygnował on z udziału w programie na początku sezonu. - Chcę wrócić do domu - odpowiedział zapytany przez gospodarzy programu, jak radzi sobie z programem szkoleniowym.