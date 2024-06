"Choroba, którą Putin obiecał uleczyć". Zaatakowała ponownie

"Putinowi się nie udało"

Po zamachu w Crocus City Hall

Portal przypomniał, że do ataku w Dagestanie doszło prawie trzy miesiące po tym, jak uzbrojeni sprawcy wtargnęli do sali koncertowej Crocus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą, otwierając ogień do ludzi i zabijając co najmniej 133 osoby. Może to świadczyć, że zagrożenie ze strony radykalnego islamu w Rosji rozprzestrzenia się, a młodsze pokolenie radykałów żywi tę samą nienawiść do władz w Moskwie, co ich przodkowie - dodaje CNN.