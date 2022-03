Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Dwie osoby cywilne zginęły w sobotnim ostrzale Charkowa na wschodzie Ukrainy. To mężczyzna i 9-letnie dziecko – poinformował szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow na Telegramie. Wcześniej Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR) poinformowało, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę do piątku (18 marca) zginęło co najmniej 847 cywilów.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nowym nagraniu powiedział, że im większy jest terror ze strony Rosji wobec Ukrainy, tym gorsze będą dla niej konsekwencje. Jak podkreślił, "blokada Mariupola przejdzie do historii odpowiedzialności za zbrodnie wojenne". - Robienie pokojowemu miastu tego, co zrobili Rosjanie, to terror, który będzie pamiętany przez wieki - stwierdził Zełenski.

> Rzecznik prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana Ibrahim Kalin powiedział w rozmowie z "The New York Times", że Władimir Putin nie jest gotowy do rozmów z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Turcja zaproponowała, by takie spotkanie odbyło się w Ankarze. - Zełenski jest gotowy do spotkania, jednak Putin uważa, że jego pozycja do rozmów nie jest jeszcze dostatecznie mocna, by je podjąć - stwierdził rzecznik, który był obecny przy czwartkowych rozmowach telefonicznych Erdogana z prezydentami obu krajów. - Wierzę, że w pewnym momencie dojdzie do spotkania. W którymś momencie zostanie osiągnięty pokojowy kompromis - stwierdził Ibrahim Kalin. W jego ocenie ten czas jeszcze nie nadszedł i być może nie nadejdzie w najbliższym czasie.