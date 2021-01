Rezygnacja arcybiskupa Kondrusiewicza przyjęta przez papieża. "Watykan ograł Łukaszenkę"?

Papież Franciszek przyjął w niedzielę rezygnację z urzędu złożoną przez arcybiskupa metropolitę mińsko-mohylewskiego na Białorusi Tadeusza Kondrusiewicza. Nastąpiło to w dniu 75. urodzin hierarchy, z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego. W związku z wakatem Franciszek mianował administratora apostolskiego, którym został biskup pomocniczy diecezji pińskiej Kazimierz Wielikosielec, starszy od Kondrusiewicza. Komentatorzy różnią się w ocenach, czy te decyzje to zwycięstwo, czy kapitulacja Watykanu.

Tadeusz Kondrusiewicz, urodzony 3 stycznia 1946 roku w Odelsku na Białorusi, był administratorem apostolskim Mińska w latach 1989–1991. Następnie Jan Paweł II mianował go administratorem apostolskim dla katolików obrządku łacińskiego w europejskiej części Rosji. Funkcję tę Kondrusiewicz pełnił do 2002 roku. Od 1999 do 2005 roku był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Rosji, a do 2007 r. arcybiskupem metropolitą moskiewskim.