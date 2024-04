We wtorek przed odlotem do USA Andrzej Duda mówił, że Polsce "zależy na relacjach w Stanach Zjednoczonych ze wszystkimi sferami, z politykami, którzy dzisiaj podejmują decyzje w Stanach Zjednoczonych". - Interesują nas oczywiście spotkania także z ludźmi wpływowymi w Stanach Zjednoczonych - dodał. - Jeżeli będzie taka możliwość, bo to zależy też od kalendarza, spotkam się także towarzysko z panem prezydentem Donaldem Trumpem - zapowiedział, podkreślając, że "nie jest dla niego żadną nową sytuacją spotykanie się z przyjaciółmi, którzy pełnili urzędy prezydenta i z którymi prowadził polskie sprawy na arenie międzynarodowej".

Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w środę, że prezydent nie ma prywatnych spotkań, "szczególnie na takim poziomie". Jego zdaniem, jeśli do takiego spotkania by doszło, to warto zabiegać, by w Kongresie przegłosowano pomoc dla Ukrainy. - Uważam, że jest to sprawa fundamentalna, najważniejsza na ten moment - powiedział Kosiniak-Kamysz.