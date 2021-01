"Całkowicie nieakceptowalne", "nie złamali go trucizną, nie złamią go więzieniem", "Europa nie może milczeć". Reakcje na zatrzymanie Nawalnego

"Zatrzymanie Aleksieja Nawalnego po przylocie do Moskwy jest nieakceptowalne. Wzywam rosyjskie władze do natychmiastowego uwolnienia go" – napisał na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Morawiecki: szybka i jednoznaczna reakcja na poziomie UE jest niezbędna

"Upolitycznienie sądownictwa jest nieakceptowalne"

Wspólne oświadczenie państw bałtyckich

"Europa nie może milczeć"

Cichanouska: Białoruś widziała skutki takiego traktowania politycznych oponentów

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska, odnosząc się do zatrzymania Nawalnego, napisała, że jest to "niebezpieczny krok w stronę pozbawienia Rosjan politycznej alternatywy".

Borys Budka apeluje do prezydenta Dudy

Tusk: niech nasza solidarność będzie jego siłą

"Nie złamali go trucizną, nie złamią go też więzieniem. Niech nasza solidarność będzie jego siłą" – skomentował zatrzymanie Aleksieja Nawalnego szef Europejskiej Partii Ludowej, były premier Polski Donald Tusk.

"Jego prawdziwą zbrodnią było przeżycie zamachu"

Aleksiej Nawalny zatrzymany

W niedzielę Aleksiej Nawalny wrócił do Moskwy z Berlina, gdzie leczono go od sierpnia zeszłego roku, po tym jak stracił przytomność i zapadł w śpiączkę na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do rosyjskiej stolicy. Władze Niemiec uznały, że próbowano go otruć wysoko toksycznym środkiem typu nowiczok, opracowanym jeszcze w czasach ZSRR. Opozycjonista uważa, że za próbą jego otrucia stoją władze Rosji, w tym prezydent Władimir Putin.