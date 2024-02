Matka Aleksieja Nawalnego przekazała, że widziała ciało syna i podpisała akt zgonu. W nagraniu opublikowanym na oficjalnym profilu Nawalnego powiedziała, że próbowano zmusić ją do zorganizowania potajemnego pochówku. - Chcą mnie zaprowadzić na skraj cmentarza, do świeżego grobu i powiedzieć: "tu leży twój syn". Nie zgadzam się na to - mówiła matka Nawalnego. Wcześniej apelowała do Putina o możliwość zobaczenia ciała zmarłego syna.

We wtorek Ludmiła Nawalna, matka Aleksieja Nawalnego zażądała w nagraniu, aby prezydent Rosji Władimir Putin pozwolił jej "po ludzku" pochować syna. Według rozmówcy niezależnego rosyjskojęzycznego portalu The Moscow Times Kreml może wydać ciało zmarłego w kolonii karnej opozycjonisty jego rodzinie dopiero po wyborach prezydenckich, zaplanowanych na 15-17 marca lub wcale.

- Nie wydają mi jego ciała i nawet nie mówią, gdzie ono jest. Zwracam się do pana, Władimirze Putinie. Rozwiązanie problemu zależy tylko od was. Pozwólcie mi w końcu zobaczyć mojego syna. Żądam natychmiastowego wydania ciała Aleksieja, abym mogła go po ludzku pochować - apelowała we wtorek matka opozycjonisty.

Matka Nawalnego widziała ciało syna, podpisała akt zgonu

W czwartek na platformie YouTube na oficjalnym kanale Aleksieja Nawalnego opublikowano kolejne nagranie z matką zmarłego.

W nagraniu przekazała, że jest po prawie 24-godzinnym spotkaniu ze śledczymi i specjalistami medycyny sądowej. Pokazali jej ciało syna. - Wieczorem potajemnie zawieźli mnie do kostnicy i pokazali mi ciało Aleksieja. Śledczy twierdzą, że znają przyczynę śmierci i mają przygotowaną całą dokumentację medyczną i prawną. Podpisałam akt zgonu - powiedziała Nawalna.

Mówiła też, że rosyjscy śledczy ją "szantażują". Chodzić ma o pogrzeb jej syna. Kobieta przyznaje, że śledczy próbowali zmusić ją do zorganizowania potajemnego pochówku bez żałobników. - Chcą, żeby to się odbyło potajemnie, bez pożegnania. Chcą mnie zaprowadzić na skraj cmentarza, do świeżego grobu i powiedzieć: "tu leży twój syn". Nie zgadzam się na to - mówiła matka Nawalnego.

"Mówił, że jeśli nie zgodzę się na tajny pogrzeb, to zrobią coś z ciałem mojego syna"

- Nagrywam to wideo, bo zaczęli mi grozić. Patrząc mi w oczy, śledczy mówił, że jeśli nie zgodzę się na tajny pogrzeb, to zrobią coś z ciałem mojego syna. Śledczy otwarcie powiedział mi: "czas wam nie służy, zwłoki się rozkładają". Nie chcę specjalnych warunków, chcę tylko, żeby wszystko odbyło się zgodnie z prawem - powiedziała.

- Według prawa powinni byli mi natychmiast wydać ciało Aleksieja, ale tego nie zrobili. Zamiast tego szantażują mnie, stawiają warunki - gdzie, kiedy i jak należy pochować Aleksieja. Jest to nielegalne. Dostają rozkazy albo od Kremla, albo z centrali Komitetu Śledczego - twierdzi matka opozycjonisty.

Przyznała, że chce, aby zwolennicy Nawalnego "mieli okazję się z nim pożegnać".

Rodzina Aleksieja Nawalnego wciąż czeka na jego ciało Justyna Kazimierczak/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Tajemnicza śmierć Nawalnego

16 lutego rosyjskie służby więzienne zakomunikowały, że 47-letni Nawalny zmarł nagle w kolonii karnej za kołem podbiegunowym w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym, na Dalekiej Północy. Nawalny w czasie spaceru miał "poczuć się źle" i "stracił przytomność". Mimo wezwania pogotowia ratunkowego i prób reanimacji opozycjonista zmarł - utrzymywały służby. Podały, że zmarł o godzinie 14.17 czasu lokalnego (w Moskwie była godz. 12.17).

Niezależne media relacjonowały, że wokół śmierci opozycjonisty jest wiele niejasności. Dlaczego spacerował w czasie wydawania posiłków? I dlaczego inni skazani nie widzieli karetek? W kolonii karnej, w przededniu śmierci krytyka Kremla, nie działała część kamer. Więźniowie w rozmowach z niezależnymi dziennikarzami utrzymywali także, że wiadomości o śmierci Nawalnego były przekazywane już o godzinie 10.

Propagandowe media wkrótce po doniesieniach o śmierci Nawalnego relacjonowały, że powodem jego śmierci był "zakrzep krwi", później służba więzienna podała, że przyczyną zgonu był "syndrom nagłej śmierci", sekcji zwłok jak dotąd nie przeprowadzono.

Zdaniem współpracowników i bliskich opozycjonisty jego nagła śmierć była "morderstwem" dokonanym przez władze na Kremlu.

