Wcześniej wycofał on apelację i prosił o wykonanie wyroku. "Jestem winny. Byłoby niesprawiedliwe wobec ofiar oraz ich rodzin, aby przedłużać wymierzenie sprawiedliwości" - pisał w kwietniu Dearman do sędziego. Wówczas, w rozmowie telefonicznej z CNN, mówił, że "nie chce umierać", ale "w sercu czuje, że to jedyna możliwość, która pomoże rodzinom ofiar w zamknięciu sprawy i pójściu naprzód". Przed egzekucją mężczyzna prosił rodziny ofiar o wybaczenie.