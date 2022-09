Aktor Ryan Grantham skazany na dożywocie za zabójstwo matki. Strzelił jej w tył głowy, gdy grała na pianinie

Celem miał być premier Kanady

Następnie planował udać się do rezydencji Justina Trudeau z trzema pistoletami, amunicją, sprzętem kempingowym, mapą i dwunastoma koktajlami Mołotowa. Po przejechaniu 50 kilometrów zaczął rozważać popełnienie “aktu masowej przemocy” na Uniwersytecie Simona Frasera, na którym wcześniej studiował. Ostatecznie zamiast do kanadyjskiej stolicy, udał się na posterunek policji w Vancouver.

“Chciał ochronić matkę”

Prokurator Michaela Donnelly mówiła w czerwcu, że Grantham “chciał ocalić swoją matkę, aby nie widziała tego, co planuje zrobić. Barbara Waite kochała swojego syna, była świetną matką i nie miała powodu, żeby się go bać”.

Prawnicy aktora mogli starać się jedynie o zasądzenie krótszego czasu, zanim będzie on mógł wnioskować o warunkowe zwolnienie. Zwracali się do sądu z prośbą o ustanowienie tego okresu na 12 lat, argumentując, że Grantham sam przyznał się do winy i wyraził smutek z powodu tego, co zrobił. Federalny rząd oczekiwał, że czas ten wyniesie 17-18 lat.