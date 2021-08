Talibowie chcą, by Afgańczycy pomogli w odbudowie kraju. Ale nie będą "przeszkadzać" w wyjazdach

Jeśli podróżni będą mieli ważne paszporty i wizy, będą mogli opuścić nasz kraj także po 31 sierpnia - zapewnił rzecznik talibów Suhail Szahin w rozmowie z BBC. Wezwał również Afgańczyków, by pozostali w ojczyźnie i pomogli w jej odbudowie.

Po 31 sierpnia, czyli ostatecznym terminie opuszczenia Afganistanu przez siły zachodniej koalicji, kraj będzie można nadal opuścić na pokładzie cywilnych samolotów pod warunkiem, że podróżni będą mieli ważne paszporty i wizy - przekazał rzecznik talibów Suhail Szahin. - Chcemy, by Afgańczycy pozostali w kraju, ale jeżeli zamierzają go opuścić, będą mogli to zrobić - dodał.