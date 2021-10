UNICEF: talibowie zapowiadają otwarcie szkół średnich dla dziewczynek

Talibowie zapewnili nas, że wkrótce pozwolą dziewczynkom na powrót do nauki w szkołach średnich - poinformował w piątek zastępca szefa UNICEF-u. Obecnie w Afganistanie nauka w liceach jest dostępna wyłącznie dla chłopców. Talibowie podkreślają, że edukacja Afganek będzie możliwa tylko przy ścisłej segregacji płci.

- Pełniący obowiązki minister edukacji (Afganistanu) powiedział nam, że pracuje nad ramowym planem, który zostanie niedługo ogłoszony i pozwoli na uczęszczanie do szkół średnich wszystkim dziewczętom. Mamy nadzieję, że to nastąpi bardzo szybko - przekazał w piątek zastępca dyrektora wykonawczego Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) Omar Abdi.

- W imię praw kobiet i dziewcząt nie zamilknę i nie pozwolę nikomu odebrać swoich marzeń o edukacji. Przyrzekłam to sobie dwadzieścia lat temu, jako dziesięciolatka pobita na ulicy przez taliba – mówi trzydziestoletnia dziś Suhailah Akbari, afgańska aktywistka na rzecz praw kobiet, doktor prawa, wykładowca akademicki, były doradca prezydenta Ashrafa Ghaniego.

Talibowie nienawidzą kobiet. "Przeżyłam trzy traumy w życiu, każdą, kiedy pojawili się na mojej drodze" - W imię praw kobiet i dziewcząt nie zamilknę i nie pozwolę nikomu odebrać swoich marzeń o edukacji. Przyrzekłam to sobie dwadzieścia lat temu, jako dziesięciolatka pobita na ulicy przez taliba – mówi trzydziestoletnia dziś Suhailah Akbari, afgańska aktywistka na rzecz praw kobiet, doktor prawa, wykładowca akademicki, były doradca prezydenta Ashrafa Ghaniego. TVN24

Obecnie w afgańskich szkołach średnich mogą uczyć się tylko chłopcy, nie pracują w nich też nauczycielki. Dziewczynki mogą uczęszczać do szkół podstawowych.

Afganki czekają na powrót do szkół

Talibowie od tygodni zapowiadają, że pozwolą na powrót dziewcząt do szkół, tak szybko jak to tylko możliwe - przypomina agencja AFP. Dodaje, że - według przedstawicieli obecnego rządu Afganistanu - ponowna nauka dziewcząt będzie możliwa dopiero wtedy, gdy zostanie zapewnione bezpieczeństwo uczennic i ścisła segregacja płci, dostosowana do propagowanej przez talibów surowej interpretacji prawa muzułmańskiego.