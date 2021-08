Kanada nie uzna władzy talibów. Niemcy chcą z nimi rozmawiać o ewakuacji Afgańczyków

Rząd Niemiec chce rozmawiać z talibami o ewakuacji Afgańczyków, którzy pracowali dla sił niemieckich w Afganistanie. Poinformował o tym we wtorek wieczorem w Berlinie minister spraw zagranicznych Heiko Maas.

Niemiecki ambasador w Kabulu Markus Potzel udał się do katarskiej stolicy Ad-Dauhy, gdzie przedstawiciele władz USA prowadzą rozmowy z delegacją talibów. Ambasador ma dążyć do tego, by "lokalne siły mogły również udać się na lotnisko i odlecieć" - powiedział Maas.