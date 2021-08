Afganistan, Dolina Pandższeru. Talibowie wysłali bojowników

Afganistan. Ahmad Masud stawia warunki talibom

W niedzielę Ahmad Masud powiedział, że gotów jest nawiązać dialog z talibami, ale jeśli odrzucą jego propozycję, wojna będzie "nieunikniona". Podkreślił także, że nie zamierza oddać kontrolowanych przez siebie terenów i on oraz jego sojusznicy są gotowi do walki.

Kilka dni wcześniej na łamach "Washington Post" zaapelował do władz USA o pomoc. Oznajmił, że kontroluje część terytorium Afganistanu i zamierza walczyć z talibami. Zaapelował też do Stanów Zjednoczonych o pomoc. "Piszę z Doliny Pandższeru, gotowy do pójścia w ślady mojego ojca, z mudżahedinami przygotowanymi, by raz jeszcze zmierzyć się z talibami. Mamy zapasy amunicji i broni, które cierpliwie gromadziliśmy od czasów mojego ojca, bo wiedzieliśmy, że ten dzień nadejdzie" - napisał.