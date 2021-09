Rząd talibów w Afganistanie. Protest byłych żołnierzy w Kandaharze

Mieszkańcy przedmieść Kandaharu – wśród których znajduje się wielu były żołnierzy armii afgańskiej - przekazali, że talibowie kazali opuścić im domy, lecz nie poinformowali, dokąd mają się udać. W związku z decyzją talibów w drugim co do wielkości mieście Afganistanu doszło do protestów.