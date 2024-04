Firma Adidas wycofuje ze sprzedaży spersonalizowane koszulki reprezentacji Niemiec z numerem 44 - informuje BBC. Wszystko przez kontrowersje, jakie wywołało rzekome podobieństwo do symbolu oddziałów SS. Niemiecki Związek Piłki Nożnej (DFB) poinformował, że komentarze w sprawie traktuje "bardzo poważnie" i opracuje "alternatywny projekt" czwórki.

Odzieżowy gigant ogłosił, że wstrzyma możliwość zamawiania spersonalizowanych koszulek reprezentacji Niemiec z numerem 44 po tym, jak media zwróciły uwagę, że numer przypomina symbol SS (skrót od Schtuzstaffel - red.), nazistowskiej formacji paramilitarnej, utworzonej przez Adolfa Hitlera w 1924 roku i odpowiadającej za zbrodnie wojenne z czasów II wojny światowej. Piłkarze reprezentacji Niemiec zadebiutowali na murawie w nowych strojach w marcu podczas meczu towarzyskiego z Francją. Jak przypomina portal BBC, na kwestię symboliki jako pierwszy uwagę zwrócił historyk Michael König. Stwierdził on, że projekt nowych strojów jest "bardzo wątpliwy".

Adidas wycofuje kontrowersyjne koszulki

- Jako firma jesteśmy zobowiązani do przeciwstawiania się ksenofobii, antysemityzmowi, przemocy i nienawiści w każdej formie - przekazał rzecznik Adidasa Oliver Brüggen, cytowany przez portal BBC. Firma poinformowała też brytyjskiego nadawcę, że numery na koszulkach reprezentacji zaprojektował Niemiecki Związek Piłki Nożnej (DFB) i jego partnerzy.

DFB odniosło się do sprawy, informując w mediach społecznościowych o sprawdzeniu innych numerów na koszulkach oraz przedłożeniu numerów 1-26 do UEFA "w celu weryfikacji". "Żadna z zaangażowanych stron nie widziała podobieństwa symboliki nazistowskiej w procesie tworzenia projektu koszulki" - napisał związek w serwisie X (dawniej Twitter) w poniedziałek. "Niemniej traktujemy komentarze bardzo poważnie" - dodaje DBF, informując, że wraz ze swoim partnerem, 11teamsports, opracuje "alternatywny projekt numeru 4 i skoordynuje go z UEFA".