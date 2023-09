Willa plus. Za dotację już kupili tron, łoże, zydle... Mają jeszcze prośbę do ministra

- Dokonało się - mówi prowadzący imprezę, kiedy wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski razem z dyrektorem placówki Grzegorzem Skrzyneckim i prezydentem miasta Zbigniewem Burzyńskim przecinają wstęgę. 6 września oficjalne otwarto Muzeum Pałac Saski w Kutnie, które do 20 czerwca nosiło nazwę Muzeum Regionalnego.

Rzymkowski ma biuro poselskie w Kutnie i stamtąd - z okręgu sieradzkiego, z ósmego miejsca - kandyduje do Sejmu.

Następnie uczestnicy imprezy - jak wynika z relacji muzeum na Facebooku - przeszli do wnętrz pałacu, by obejrzeć wystawę "Jadłem dziś jak polski król. Kuchnia i stół w czasach Augusta III".

"Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa"

XVIII-wieczny, późnobarokowy pałac podróżny króla Augusta III w Kutnie spłonął w 2003 r. Był jednym z najważniejszych zabytków architektury drewnianej w województwie łódzkim - połączeniem królewskiej rezydencji i zajazdu pocztowego. Do jego wznoszenia zaangażowano głównie niemieckich rzemieślników. Dwukrotnie przebywał w nim Napoleon.

W 2011 r. władze miasta postanowiły go odbudować i stworzyć "centrum kulturowo-wystawiennicze", jak mówił wówczas prezydent Kutna Zbigniew Burzyński.

W styczniu tego roku Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało placówce dofinansowanie z programu zwanego willa plus na zakup "mebli i replik przedmiotów historycznych będących niegdyś na wyposażeniu" rewitalizowanego pałacu.

Tymczasem z naszych informacji wynika, że 17 lipca do muzeum wpłynęło pismo, w którym Ministerstwo Edukacji i Nauki zażądało zwrotu wspomnianej dotacji. Tym samym potwierdziło to, co ustalili kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli, którzy w lutym wzięli pod lupę programy grantowe ministra Przemysława Czarnka - że muzeum w ogóle nie powinno być stroną umowy z MEiN. Słowem: pieniądze placówce się nie należały.