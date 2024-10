Być jak ród Kennedych

Dzieci chciał Donald Trump mieć piątkę, bo - jak kiedyś powiedział przyjacielowi, co cytowało "Vanity Fair" - "przy piątce będę wiedział, że jedno z nich na pewno wyrośnie na takiego jak ja". Nie wydaje się jednak, by bardzo angażował się w proces wychowania. "Nie wiedział, jak mówić językiem dzieci" - usprawiedliwiała go była żona Ivana Trump. Ale też nieczęsto miał ku temu okazję. Ich wspólne potomstwo wychowywały surowe nianie sprowadzane kolejno z Niemiec, Szwajcarii i Irlandii. Przebywając w domu, dzieci były odizolowane na własnym piętrze Trump Tower. Otoczone luksusem, żyły jednak w rygorze, według ścisłego harmonogramu: pobudka o świcie, śniadanie, krótka wizyta w biurze ojca, szkoła, zajęcia dodatkowe, powrót do domu, krótkie przywitanie się z ojcem i odmaszerowanie na swoje piętro. Gdy podrosły, były wysyłane do szkół z internatem.