Mostki, oczka, haczyki - to one tworzą odcisk palca. Jak jeden do 64 miliardów

Szansa na to, że dwie osoby będą miały identyczne linie papilarne wynosi 1 do 64 000 000 000 (słownie: jeden do 64 miliardów) Ludzi na świecie jest 7 969 254 036 (dane z 22.08.2022r.), czyli niespełna 8 miliardów. Tak w elegancko-matematyczny sposób można ująć fakt, że linie papilarne są absolutnie i całkowicie niepowtarzalne. Zauważył to pod koniec XIX wieku przyrodnik i antropolog Francis Galton i jak do tej pory nie znaleziono pary "papilarnych bliźniaków".