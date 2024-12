Już za niespełna miesiąc na ulice w całej Polsce, lecz nie tylko, wyruszą wolontariusze z kolorowymi puszkami, opatrzonymi czerwonymi serduszkami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będą kwestować po raz 33. Wszystko po to, by zaopatrzyć oddziały hematologiczne i onkologiczne w nowocześniejszy sprzęt. "Jeżeli zebralibyśmy tyle, ile w zeszłym roku, to byłyby one zaopatrzone we wszystko, co sobie wymarzyliśmy" - powiedział Jurek Owsiak w rozmowie w piątkowym programie "Wstajesz i wiesz" w TVN24.

- Jeżeli zebralibyśmy tyle, ile w zeszłym roku, czyli ponad 282 miliony złotych, to hematologia i onkologia byłyby zaopatrzone we wszystko to, co sobie wymarzyliśmy. To, co nam eksperci podali, że należałoby kupić. A są to urządzenia meganowoczesne. Ostatni raz [z myślą o hematologii i onkologii - red.] graliśmy 10 lat temu i kiedy kupiliśmy 80 USG (...) od tamtego czasu technika tak poszła do przodu, że warto uzupełnić szpitalne zasoby o nowoczesny sprzęt, aby były megaskuteczne - powiedział w programie.