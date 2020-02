Czarnecki: Kaczyńskiemu na pewno nie kiełkowała myśl o zmianie kandydata

"Andrzej Duda był, jest i ma szanse być bardzo dobrym prezydentem"

Dodał, że "patrzy na to z perspektywy międzynarodowej". - Prezydent Duda jest bardzo aktywny na arenie międzynarodowej, ma bardzo duże zasługi, jeśli chodzi o relacje transatlantyckie, jest aktywny w regionie - wyliczał europoseł.

Czarnecki: Kaczyńskiemu nie kiełkowała myśl o zmianie kandydata

- Możemy pisać scenariusze na to, co będzie za pięć lat. Wtedy szereg ludzi z naszej strony - na przykład premier Mateusz Morawiecki, Beata Szydło, inni politycy - wymieniał. - Możemy o tym mówić, ale to będzie za pięć lat. Na razie mamy te wybory - 10 maja - zastrzegł Czarnecki.