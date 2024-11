Pytanie w "Milionerach" o wytwarzanie addytywne

W poniedziałkowym odcinku programu "Milionerzy" swoją wiedzę przetestował pan Marcin Chmielnicki z Warszawy. Uczestnik zawodowo jest lektorem języka angielskiego, ale marzy o nauce języków takich jak greka i łacina. W momencie odczytania przez Huberta Urbańskiego pytania za tysiąc złotych pan Marcin miał do swojej dyspozycji wszystkie trzy koła ratunkowe: telefon do przyjaciela, pytanie do publiczności i pół na pół. Pytanie brzmiało następująco: