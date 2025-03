Chcą konkurować z Muskiem. Trzy europejskie firmy łączą siły

Starlink stara się o kontrakt we Włoszech

Jej słowa padły w kontekście opublikowania przez agencję Bloomberga informacji o potencjalnej umowie pomiędzy włoskim rządem a firmą Starlink na dostarczanie bezpiecznych usług telekomunikacyjnych dla rządu i administracji publicznej. Negocjowana umowa miałaby mieć wartość 1,5 mld euro i obejmować dostarczenie Włochom "pełnego zakresu najwyższej klasy rozwiązań szyfrujących dla usług telefonicznych i internetowych wykorzystywanych przez rząd" - poinformował Bloomberg. Plan zakładał również świadczenie usług łączności dla włoskiej armii w regionie Morza Śródziemnego, a także uruchomienie tzw. usług satelitarnych bezpośrednio łączących się z komórkami we Włoszech, które mają być wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych, takich jak ataki terrorystyczne lub klęski żywiołowe – poinformowali w styczniu przedstawiciele włoskich władz. Tygodnik "Variety" opisał w artykule poświęconym sprawie jak Elon Musk nadal, pomimo zdecydowanego oporu partii opozycyjnych, walczy o podpisanie umowy z Włochami. Jego niedawne działania wskazują na to, że chce on spotkać się z prezydentem Sergio Mattarellą, który - jak zauważyła gazeta - jest "uważany za jedną z osób, które zdecydowanie popierają rozważenie innych dostawców usług satelitarnych, tj. francusko-brytyjskiego rywala Starlink, firmy OneWeb". - Dlaczego Włochy i Europa nie dotarły na czas w tworzeniu publicznych technologii bezpiecznej komunikacji? - zacytował pytanie premier Włoch ze stycznia portal Politico, po czym skomentował je, stwierdzając, że "biorąc pod uwagę kapryśne podejście prezydenta USA Donalda Trumpa do polityki zagranicznej, które w zeszłym tygodniu podobno spowodowało, że amerykańska firma satelitarna odcięła Ukrainie dostęp do zdjęć na podstawie 'wniosku administracyjnego', wydaje się ono być trafne”.

Trzy europejskie firmy chcą rzucić wyzwanie Muskowi

Portal Politico napisał, że trzy europejskie firmy – Airbus, Leonardo i Thales Alenia Space – w odpowiedzi m.in. na działania Muska planują stworzenie wspólnego przedsięwzięcia. Jego celem byłoby zwiększenie produkcji satelitów, zwłaszcza na potrzeby telekomunikacji na niskiej orbicie okołoziemskiej, co pozwoliłoby na konkurowanie z gigantem telekomunikacyjnym Starlink i firmą kosmiczną SpaceX, które należą do Muska. - Ze względu na własne bezpieczeństwo kraje Europy powinny inwestować we własne technologie, szczególnie w kontekście komunikacji. Po pierwsze, zapewni to bezpieczeństwo tejże i pewność, że dane przetwarzane są zgodnie z regulacjami UE. Po drugie, ograniczy to ryzyko utraty dostępu do kluczowych kanałów komunikacji w sytuacji kryzysowej - powiedziała PAP Aleksandra Wójtowicz, analityczka PISM. Według Politico Włochy posiadają 30 proc. udziałów w Leonardo, które kontroluje 33 proc. Thales Alenia Space. Paryż popiera projekt, jednak Niemcy, obawiające się dominacji Francji i Włoch w sektorze kosmicznym, mogą go blokować. Jak zauważył portal "kanclerz Olaf Scholz niedawno sprzeciwił się innej fuzji, mającej na celu stworzenie paneuropejskiego giganta pomiędzy włoskim bankiem UniCredit i niemieckim Commerzbankiem”.