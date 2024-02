Piechociński o problemach polskiego rolnictwa: Wojna tylko zdetonowała i przyspieszyła ten proces

To finisz pewnego procesu, który zachodzi przez kilka ostatnich lat - powiedział w programie "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24 były wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, odnosząc się do protestów rolników. Zwrócił uwagę, że w rolnictwie "trwa duża wymiana demograficzna", a właściciele gospodarstw muszą zmagać się z olbrzymimi problemami z rentownością.

Rolnicy z całej Polski wyjechali w piątek, by zaprotestować swoje niezadowolenie swoją sytuacją. protesty w wielu miejscach mają potrwać przez 30 dni. Decyzje o akcji protestacyjnej podjął m.in. zarząd NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Powodem protestu jest m.in. niedawna decyzja Komisji Europejskiej o przedłużeniu bezcłowego handlu z Ukrainą do 2025 roku.

Piechociński: protesty to konsekwencje wielu problemów rolników

Na antenie TVN24 Janusz Piechociński stwierdził, że wyjście rolników na ulice to "finisz pewnego procesu, który zachodzi przez kilka ostatnich lat". - On został spotęgowany sankcjami, konsekwencjami wojny w Ukrainie. A dzisiaj stoimy przed wielką niepewnością, jeżeli chodzi o eksport polskich i europejskich produktów do Azji, w związku z tym, że kontenerowce, statki pływają wokół Afryki, a to jest od 10 do 20 dni dłużej, przez co rosną koszty - wyjaśniał.