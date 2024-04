Wysłaliśmy pytania do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie o rozwiązanie umowy, a także o warunki zatrudnienia Sadurskiej w tej instytucji. Do momentu publikacji nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi.

Sadurska traci kolejną pracę

"Jak ustaliliśmy, 28 lutego br., a więc kilka dni po jej odwołaniu z zarządu PZU, Małgorzata Sadurska wysłała pismo do dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie. Zgłosiła w nim swoją gotowość do podjęcia pracy oraz zawnioskowała o przedłużenie bezpłatnego urlopu" - czytamy.

"Okazało się, że była posłanka PiS od 20 listopada 2002 r. przebywa na urlopie bezpłatnym w MUP w związku z wykonywaniem mandatu posła oraz pełnieniem innych funkcji. Tego dnia została powołana do zarządu powiatu puławskiego, w którym zasiadała do 2005 r., kiedy w wyborach parlamentarnych zdobyła mandat poselski. Później była szefową Kancelarii Prezydenta RP i w końcu trafiła do zarządu PZU" - opisuje Onet.