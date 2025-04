- Jeżeli w ogóle jakieś korzyści osiągały kraje, które wywołały wojnę celną, to były one krótkotrwałe i nigdy nie przekroczyły sześciomiesięcznego okresu, kiedy te skutki były pozytywne - powiedział ekonomista.

Cła Donalda Trump. Komentarz eksperta

Jego zdaniem decyzje Trumpa to "strzał w kolano". - W najgorszym wypadku skończy się to poważnym spowolnieniem gospodarczym - powiedział prof. Noga.

- Wprawdzie, jeżeli chodzi o oprocentowanie kredytów, czyli krótko mówiąc koszt pieniądza, w USA on jest jeden z najniższych na świecie. (...) Natomiast siła robocza w Stanach Zjednoczonych jest absolutnie najdroższa na świecie i w związku z tym szans nie ma żadnych, żeby produkcja amerykańska zastąpiła na przykład produkty chińskie, że tak powiem. To jest chyba najlepszy przykład - stwierdził były członek RPP.

- Powiedzmy wprost: jeżeli na przykład na giełdzie nowojorskiej przez czwartek i piątek wypłynęło ponad sześć bilionów dolarów, przy czym kapitalizacja giełdy to 28 bilionów dolarów, czyli jedna czwarta kapitalizacji giełdy amerykańskiej, no to naprawdę pachnie to bardzo dużymi komplikacjami, zmianami w gospodarce światowej - ocenił gość TVN24.