Europejski portal poleca malowniczne miejsca w Polsce. Idealne na krótką wycieczkę

"Jeśli chcesz połączyć kulturę i naturę, te jednodniowe wycieczki z dużych europejskich miast oferują to, co najlepsze w obu światach" - podkreśla Euronews w artykule opublikowanym w ostatnią środę wakacji.

Miejsca w Polsce idealne na jednodniowe wycieczki

Portal wskazał, że niedaleko Krakowa przyjezdni znajdą lasy, nad którymi górują jurajskie formacje skalne. Jak wyjaśnia Euronews, dojazd autobusem lub taksówką z drugiego pod względem wielkości miasta w Polsce do Ojcowskiego Parku Narodowego zajmuje około 45 minut, a sam park jest atrakcyjny między innymi ze względu na jaskinie oraz szlaki piesze i rowerowe. "Aby zobaczyć pokaz złotych i szkarłatnych liści, odwiedź (OPN - red.) jesienią" - czytamy. Euronews poleca przyjezdnym także podróż w Tatry, które opisuje jako "bramę do malowniczych szlaków, lasów sosnowych i jezior".

Malownicze miejsca blisko Polski

W zestawieniu miejsc na krótkie wypady znalazły się też Park Narodowy Saskiej Szwajcarii oraz Park Narodowy Czeska Szwajcaria. Oba rozciągają się na granicy czesko-niemieckiej, blisko Drezna i Pragi. Do tego malowniczy Most Bastei, oddalony o 40 km na wschód od stolicy Saksonii i niespełna 80 km od granicy z Polską oraz Brama Pravčicka w Czechach - naturalny most skalny, który "wystąpił" między innymi w filmie "Opowieści z Narnii". To niespełna 50 km od granicy polsko-czeskiej.