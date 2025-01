Dokąd na urlop w 2025 roku? CNN poleca miejsce w Polsce 

CNN poleca Gdańsk

"Gdańsk najbardziej znany jest jako miejsce, w którym oficjalnie rozpoczęła się II wojna światowa i gdzie narodził się ruch Solidarności (...). Ale miasto to (...) ma o wiele więcej do zaoferowania niż tylko związek z decydującymi momentami historii" - pisze CNN. Odwiedzającym miasto portal szczególnie poleca Muzeum II Wojny Światowej, Dwór Artusa i Bazylikę Mariacką.

Warte odwiedzenia miejsca w Europie i na świecie

W Europie CNN docenia też Rumunię , którą opisuje jako "dar w dzisiejszych czasach nadmiernej turystyki". "To kraj, który ma wszystko, od kurortów nad Morzem Czarnym po oszałamiająco wspaniałe Karpaty"- wskazuje amerykański portal. Stolicę kraju opisuje jako "uroczą", a poza nią poleca odwiedzić miejsca takie, jak Zamek Bran, znany też jako siedziba legendarnego hrabiego Draculi, czy miasta Timisoara, Kluż-Napoka, Sybin, Braszów i Sebeș. Odwiedzającym Rumunię CNN poleca też przemierzenie Via Transilvanica, 1400-kilometrowego szlaku turystycznego, biegnącego przez liczne wsie i różnorodne krajobrazy.

W Europie CNN zwraca też uwagę na biegnące w wielu częściach Anglii ścieżki i trasy do pieszej wędrówki. Wśród wartych przejścia wymienia m.in. rozpoczynający się w pobliżu miejscowości Edale i biegnący aż do Town Yetholm ponad 400-kilometrowy szlak Pennine Way, łączący zachodnie i wschodnie wybrzeże, 300-kilometrową trasę Coast to Coast czy krótszy, 16-kilometrowy szlak Chess Valley Walk wzdłuż rzeki Chess. W 2025 roku warto też udać się w podróż pociągiem po Włoszech - przekonuje CNN. Szczególną uwagę portal poświęca La Dolce Vita Orient Express. To podróż superluksusowymi pociągami, które od kwietnia mają kursować na ośmiu trasach w kraju. Tym, którzy nie mogą pozwolić sobie na tak znaczny wydatek, CNN sugeruje wybranie usług przewoźnika Trenitalia, który pozostaje przystępny cenowo, a jednocześnie jest zaliczany do najlepszych w Europie.