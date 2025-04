Nerwy po decyzji Trumpa. Czerwień rozlała się po rynkach

Giełdy reagują na decyzję Trumpa

Spadki są widoczne także na polskiej giełdzie. Po godzinie 14:30 WIG20 traci 3,2 proc., osiągając poziom 2 661 pkt, na co wpływ mają m. in. spadki Pekao o niemal 4 proc. oraz PKO BP i Orlenu o ponad 3 proc. KGHM traci 5,7 proc., a LPP idzie w dół o ok. 8 proc.